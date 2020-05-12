اسلام عيسى يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

يبحث مسئولوا النادي الأهلي سبل ضم إسلام عيسى لاعب وسط بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، لاسيما بعد توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





الأهلي يخطط لضم إسلام عيسى





وتحدثت تقارير صحافية مساء اليوم الثلاثاء عن دخول مسئولي النادي الأهلي في مفاوضات لضم إسلام عيسى لاعب فريق بيراميدز إلى النادي الأهلي مع بداية الموسم المقبل.





وأوضح مصدر بالنادي الأهلي أن هناك مفاوضات شفوية بين الطرفين لضم عيسى إلى الأهلي مقابل انتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.





وأوضح المصدر أن مسئولي الكرة بالنادي يريدون تدعيم مركز "الجناح" تحسبًا لعدم التعاقد مع الأوروجواياني سيرينو لاعب صن داونز أو عودة رمضان صبحي إلى نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.





الجدير بالذكر أن إسلام عيسى كان انتقل لصفوف بيراميدز قادمًا من المصري البورسعيدي الصيف الماضي، وشارك مع الفريق في 62 مباراة أحرز خلالهم 12 هدفًا وصنع 9 آخرين.