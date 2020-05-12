Advertisements

اسلام عيسى يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:22 م
اسلام عيسى
اسلام عيسى
علي خلاف
يبحث مسئولوا النادي الأهلي سبل ضم إسلام عيسى لاعب وسط بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، لاسيما بعد توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الأهلي يخطط لضم إسلام عيسى

وتحدثت تقارير صحافية مساء اليوم الثلاثاء عن دخول مسئولي النادي الأهلي في مفاوضات لضم إسلام عيسى لاعب فريق بيراميدز إلى النادي الأهلي مع بداية الموسم المقبل.

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي أن هناك مفاوضات شفوية بين الطرفين لضم عيسى إلى الأهلي مقابل انتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.

وأوضح المصدر أن مسئولي الكرة بالنادي يريدون تدعيم مركز "الجناح" تحسبًا لعدم التعاقد مع الأوروجواياني سيرينو لاعب صن داونز أو عودة رمضان صبحي إلى نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن إسلام عيسى كان انتقل لصفوف بيراميدز قادمًا من المصري البورسعيدي الصيف الماضي، وشارك مع الفريق في 62 مباراة أحرز خلالهم 12 هدفًا وصنع 9 آخرين.

أخبار تهمك

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

فايلر يبلغ إدارة الأهلي بعدم حاجته لهذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 17 ساعة

أول وفاة داخل ماسبيرو بسبب 'كورونا'

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يحدد صفقة ريال مدريد المقبلة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ يوم

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ يوم

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. توتنهام هوتسبور يقدم نجمه إلى برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ أقل من ساعتين

مصر تحقق نجاحا في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:45 ص

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:38 ص

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟