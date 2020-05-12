ارتفاع عدد الشركات المفلسة في ألمانيا بنسبة 1.6% في مارس

رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا، لم يرتفع عدد الشركات المفلسة في ألمانيا إلى حد كبير حتى الآن؛ فبحسب بيانات مؤقتة لمكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع عدد الشركات التي بدأت إجراءات إشهار إفلاس في (مارس) الماضي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه عام 2019، وفقا لما نقلته "الألمانية".





في المقابل، أعلن المكتب أمس، أن عدد الشركات التي بدأت إجراءات إشهار الإفلاس في (أبريل) الماضي تراجع بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي.









وجاء في بيان للمكتب "الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالحد منها لم تترجم في (مارس) (أبريل) الماضيين إلى ارتفاع في إجراءات الإفلاس".









وأوضح الإحصائيون أن هذا ليس أمرا مفاجئا في هذا التوقيت، حيث أعفى المشرعون الشركات التي أصبحت معسرة بسبب الأزمة مؤقتا من الالتزام بتقديم طلب إشهار الإفلاس، كما قد تستغرق معالجة الطلبات في بعض المحاكم حاليا فترة أطول بسبب تقييد النشاط هناك جزئيا على خلفية الجائحة.









وبالنسبة إلى الوضع في (فبراير) الماضي، الذي لم يتأثر بعد بأزمة كورونا، سجلت المحاكم الإدارية إفلاس 1529 شركة.









وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، تراجع العدد في ذلك الشهر بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه عام 2019.









وبلغت قيمة مطالبات الدائنين - بحسب تقديرات المحاكم - أقل من مليار يورو في شباط (فبراير) الماضي، مقابل ملياري يورو في الشهر نفسه عام 2019.









من جهته، قال معهد إيفو الألماني أمس، "إن صناعات ألمانية عديدة تخفض الوظائف بسبب أزمة فيروس كورونا"، موضحا أن 39 في المائة من شركات السيارات و50 في المائة من الفنادق و58 في المائة من المطاعم و43 في المائة من وكالات السفر استغنت عن عاملين في (أبريل).









وقال كلاوس فولرابه، مدير قسم المسوح في المعهد، "من الآن فصاعدا، سيكون للأزمة تأثير في سوق العمل الألمانية".









وأكد المعهد أن قطاعات أخرى عديدة شهدت تسريحا فاق المعتاد، لكن صناعة الدواء لم تستغن عن أي من العاملين فيها.









ومن حيث المناطق، كانت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج هما الأشد تضررا، في حين كانت التسريح أقل بكثير في سارلاند وراينلاند-بالاتينات.









وكشف استطلاع لمعهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن أزمة كورونا تعصف بسوق العمل على وجه الخصوص في جنوب ألمانيا.









وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، أن 22 في المائة من الشركات في ولايتي بادن-فورتمبرج و20 في المائة في بافاريا تعتزم خفض عمالتها جراء تداعيات جائحة كورونا.







