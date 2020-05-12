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أفغانستان تعلن مقتل وإصابة العشرات في هجومين انتحاريين بكابول

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:25 م
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات

أعلنت مصادر حكومة بأفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات في هجومين شهدتهما البلاد.

 

وقالت المصادر الحكومة الأفغانية، إن الهجوم الأول وقع بتفجير انتحاري خلال جنازة شرقي البلاد، حيث فجر المهاجم نفسه وسط الجنازة.

 

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله كوغياني: "تظهر المعلومات الأولية أن نحو 40 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الهجوم".

 

ووقع الهجوم الثاني، عندما اقتحم مسلحون مستشفى في العاصمة كابل، وفقما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان وتحدث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

 

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أن "قواتنا الخاصة في المكان".

 

وكان طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه قال: "كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمت حالة من الذعر في الداخل".

 

ونفت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أي علاقة لها بذلك الهجوم.

 

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هجومين انتحاريين مقتل واصابة العشرات كابول افغانستان

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