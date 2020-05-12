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هل يجوز إخراج زكاة على أموال الطفل؟ .. الشيخ رمضان عفيفي يجيب (فيديو)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:19 م
الشيخ رمضان عفيفي
الشيخ رمضان عفيفي
قال الداعية الشيخ رمضان عفيفي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الفقهاء القدماء ومن ضمنهم الخامام الشافعي الذي أفتى بجواز إخراج الزكاة قبل شهر رمضان، وأيضًَا الإمام أبو حنيفة الذي أفتى بجواز إخراج الزكاة من مال الطفل الصغير.

وتابع عفيفي خلال مشاركته ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على "dmc" الفضائية، قائلًا: "القرآن راعى مشاهر الفقراء والمحتاجين، ولهذا يجب إخراج الزكاة بمعيار الفضة وليس الذهب، حتى تزيد الفئة المخرجة للزكاة".

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