هل يجوز إخراج زكاة على أموال الطفل؟ .. الشيخ رمضان عفيفي يجيب (فيديو)

قال الداعية الشيخ رمضان عفيفي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الفقهاء القدماء ومن ضمنهم الخامام الشافعي الذي أفتى بجواز إخراج الزكاة قبل شهر رمضان، وأيضًَا الإمام أبو حنيفة الذي أفتى بجواز إخراج الزكاة من مال الطفل الصغير.



