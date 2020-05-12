أشرف زكي ينعى الفنان إبراهيم نصر

نعى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الفنان إبراهيم نصر، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء والموافق الـ19 من شهر رمضان المبارك.

و أكد الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" على خبر الوفاة بعد أن قمنا بالتأكد منه حيث رد قائلاً: " البقاء لله" أسكنه الله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

يشار إلي أن الفنان الراحل صاحب أشهر برامج مقالب "الكاميرا الخفية".

يذكر أن إبراهيم نصر هو ممثل كوميدي مصري، ولد في حي شبرا بمدينة القاهرة في عام 1946، حاز على درجة الليسانس من كلية الآداب في عام 1972، وحصل على عدد من الكؤوس والميداليات بفضل مشاركاته في فريق التمثيل بالجامعة.