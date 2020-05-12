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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:23 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

أنهت بورصة الكويت،  جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.44 ليغلق عند مستوى 4767.51 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسراً 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5116.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 2 نقطة ليغلق عند مستوى 4081.12 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15%، رابحاً 5.82 نقطة ليغلق عند مستوى 3956.71 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 85.2 مليون سهم بقيمة 16.6 مليون دينار كويتى عبر 4983 صفقة.


وجاء التباين بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.24%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%.
 

وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 24.04%، يليه سهم شركة إنوفست بنسبة 8.89%، ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 5.07%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.32% ثم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 9.67%، ثم شركة مدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.62%.

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