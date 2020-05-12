يوفنتوس يحدد شرطا وحيدا لضم بوجبا

كشفت تقارير صحفية عن أن يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





تم اقتراح أن أبطال الدوري الإيطالي ، نادي بوجبا السابق ، هم المرشحون المفضلون للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات التالية.





يُزعم أن يوفنتوس حريص على تضمين لاعب واحد على الأقل في صفقة تبادلية في محاولة لتقليل النفقات المالية.





ووفقا لـ Corriere di Torino أنه تم وضع سقف للرواتب من أجل تعزيز "التضامن المالي" خلال أزمة فيروس كورونا.





يبدو أن يوفنتوس سيدفع فقط كحد أقصى 151000 جنيه إسترليني في الأسبوع ، أقل بكثير من دخل بوجبا في أولد ترافورد.





سيجب على بوجبا تخفيضراتبه بنسبة 50٪ إذا كان يرغب في قضاء فترة ثانية في يوفنتوس.