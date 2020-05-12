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تأجيل بطولة العالم للسيدات تحت 20 عاما

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:25 م
سيدات كرة القدم
سيدات كرة القدم
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة العالم للسيدات تحت 20 عاما على خلفية انتشار فيروس كوررونا في العالم.

وقال الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني إن البطولة التي كان يفترض إقامتها في كوستاريكا وبنما خلال أغسطس المقبل تقرر تأجيلها لتقام خلال الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير المقبلين، مع الاحتفاظ بنفس معايير قواعد الأهلية الخاصة بأعمار اللاعبات.

كما تقرر أيضا تأجيل بطولة العالم للناشئات تحت 17 عاما التي تقام في الهند إلى الفترة من 17 فبراير إلى 7 مارس ، كما تقرر تأجيل بطولة العالم لكرة الصالات في ليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021.

كما قرر الفيفا عقد اجتماع الجمعية العمومية (الكونجرس) الـ70، الذي كان يفترض إقامته هذا الشهر في أديس أبابا، يوم 18 سبتمبر المقبل عبر الانترنت.

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