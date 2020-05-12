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نجلاء بدر ضيفة برنامج "خلي بالك من فيفي" على "MBC مصر".. الليلة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:27 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
أحمد رمضان متولي

في حلقة جديدة مميزة من حلقات البرنامج الكوميدي "خلي بالك من فيفي"، تستقبل الفنانة فيفي عبده، الفنانة نجلاء بدر في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام الحادية عشر والنصف مساءً، وتُعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

 

وبرنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

يُعرض برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة "MBC مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.

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