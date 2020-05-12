مؤشرسوق الأسهم السعودية يقفز 1.2% بختام جلسة منتصف الأسبوع









أنهي سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.22% رابحاً 80.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6684.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.81% خاسراً 57.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7064.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 222.9 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.





وارتفع 19 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدامت التقنية بنسبة 3%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.99%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.36%.





وارتفع 143 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بتروكيم"، بنسبة 10%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "المتقدمة" بنسبة 7.62%، فيما تراجع 38 سهماً على رأسها سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 2.02%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 1.94%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 1.56%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 183 مليون ريال سعودي