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مخرجة God Exists ضيفة لقاءات مركز السينما العربية على إنستجرام

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:31 م
مخرجة God Exists
مخرجة God Exists
أحمد رمضان متولي

في ثاني حلقات سلسلة لقاءات مركز السينما العربية (ACC Talks) على انستجرام، يحاور الناقد خالد علي المخرجة تيونا ميتيفسكا التي فاز فيلمها God Exists, Her Name is Petrunya بجائزة أفضل فيلم في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في نسختها الأولى نهاية العام الماضي التي يقدمها مركز السينما العربية بالتعاون مع European Film Promotion.

 

الحلقة الثانية سوف تقام عبر صفحة مركز السينما العربية على انستغرام، يوم الخميس 14 مايو/ أيار الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش (المغرب)، 8 مساءً بتوقيت غرينتش +1 (تونس)، 9 مساءً بتوقيت غرينتش +2 (مصر)، 10 مساءً بتوقيت غرينتش +3 (فلسطين ولبنان والأردن والكويتوالسعودية)، 11 بتوقيت غرينتش +4 (الإمارات).

 

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.

 

فيلم God Exists, Her Name is Petrunya يحكي قصة امرأة مقدونية، تلقي بنفسها وسط احتفالية خاصة بالرجال فقط، مما يفتعل أزمة كبيرة بين الجميع. الفيلم حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي، وفاز بـجائزة نقابة الفيلم وجائزة لجنة التحكيم المسكونية، وكانت تيونا ميتيفسكا قد سبق أن فازت في برلين بفيلمها Vetaبـتنويه خاص ضمن جائزة بانوراما التي تقدمها أكاديمية نيويورك للأفلام.

 

خالد علي ناقد سوداني بريطاني، أسس أول ملتقى عربي لسينما الطب، ميدفست - مصر، يمتلك سجلاً حافلاً في تغطية المهرجانات الدولية مثل مهرجان لندن السينمائي، وحالياً هو منسق ومبرمج مهرجان السودان للسينما المستقلة.

 

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق  المهرجانات.

 

كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما  العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

 

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.

 

كما أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق مهرجان مدّ عربي في براغ بدولة التشيك، والذي تتضمن أنشطته برامج تستهدف التعريف بجوانب متعددة من الثقافة العربية للجمهور في كل أنحاء العالم، وتركز البرامج على صناعتي السينما والتليفزيون لكنها تتمدد في كل جوانب الثقافة والفنون والمحتوى الإبداعي.

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