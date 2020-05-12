"شفت جنازتي".. تعليق ساخر لـ إبراهيم نصر حول خبر وفاته

رحل في هدوء عن عالمنا فجر اليوم الفنان الكوميدي القدير إبراهيم نصر، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، ومن المقرر أن تشيع جنازته اليوم حسبما أعلنت أسرته.





الفنان الراحل إبراهيم نصر، لم يسلم مثل غيره من الفنانين من شائعة الوفاة، بعد تعرضه لأزمة صحية نهاية العام الماضي 2019، مما دفع مروجش الشائعات لإطلاق خبر وفاته، لم يغضب إبراهيم نصر من تلك الشائعة ولكنها تعامل معها بشكل ساخر.





ففي مداخلة تلفزيونية له أكد أنه تلقى ملايين المكالمات الهاتفية من جميع دول العالم للاطمئنان على صحته، فقال أنه رأى جنازته وعلم بأنها سيتكون مليئة بمحبيه.



