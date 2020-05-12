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عمرو الليثي يتحدث عن الخديوي إسماعيل وقصة حبه لإمبراطورة فرنسا في "رمضان المصرى"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:37 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد رمضان متولي

تناول الاعلامى عمرو الليثي، في حلقة اليوم من برنامج "رمضان المصرى" على إذاعة الشرق الأوسط، قصة الخديوى إسماعيل قائلاً انه اكتر فرد من أولاد محمد علي باشا التاريخ لم ينصفه حيث اتهموه انه أغرق البلد في الديون، مع إن كل اللي استلفه صرفه على البلد.. عماير وميادين واوبرا وحدايق وقصور.. دا كفاية بس قصر عابدين وكوبري قصر النيل".

 

وأضاف الليثي: "الخديوي حكم البلد ١٦ سنة عمل فيهم العجب وجعل القاهرة اجمل من باريس وكان حلمه ان المحروسة تبقى قطعة من اوروبا .. دا هوه اللي عمل مجلس النواب وطور التعليم وكانت مدرسة السنية اول مدرسه لتعليم البنات في عهده، حتى بنته الاميرة فاطمة إسماعيل هي التى خصصت أرضها في الجيزة لبناء أول جامعة أهلية في مصر.. ويمكن الكثيرين لا يعلموا ان جامعة القاهرة (اللي كان اسمها جامعة فؤاد الأول) أتبنت اساسا بتبرعات الأثرياء والأعيان وقتها".

 

وتابع الليثي: "جرنال الأهرام تأسس في عهد الخديوى إسماعيل، ليس ذلك فقط سنة ١٨٦٩ امر ببناء مسرح وتياترو الازبكية اللي هوه المسرح القومي بتاعنا ده .. وطبعا انت عارف حكاية اوبرا العتبة التي عرض عليها اوبرا عايده في الاحتفالات العظيمة اللي عملها في افتتاح قناة السويس ، و قصر عمر الخيام التحفة في الزمالك اتبنى في عهده".

 

وأردف الليثى ان بعد المؤرخين تحدثوا عن قصة حب الخديوي إسماعيل لإمبراطورة فرنسا اوجيني وانه بنى لها مخصوص قصر الجزيرة علشان يقابلها فيه عندما عزمها على احتفالات قناة السويس، و كل المؤرخين في هذه الفترة سجلوا قصة حب اوجيني و الخديوى .. و أيضا قالوا انه بنى حديقة اسماك الزمالك لها ، ووضع لها فيها ٤٧ حوض سمك من اندر الأنواع في العالم.

 

وتابع: "بالرغم من اي كلام يتقال على الخديوى اسماعيل الا ان الرجل زي ماقال كاتبنا الكبير الراحل انيس منصور سدد ديونه واكتر بكل الحاجات العظيمة اللي عملها .. لدرجة ان وسط البلد كله اتسمى القاهرة الخديوية من القلعة للعتبه وشارع محمد علي لعماد الدين لميدان الاسماعيلية اللي هوه التحرير حاليا .. كل ده شغل الرجل الذى ظلمه التاريخ" .

 

يذاع برنامج "رمضان المصرى" على إذاعة الشرق الأوسط من الاحد للخميس الساعة ٤.١٠ عصراً.

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