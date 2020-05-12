قرار جديد من مرتضى منضور تجاه بن شرقي بشأن ظهوره مع رامز جلال

اتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرارا جديدا بشأن المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك وظهوره في حلقة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" في رمضان.





وكان رئيس الزمالك قد أكد في تصريحات تليفزيونية من قبل أنه ينوي تغريم أي لاعب من الزمالك قد ظهر في برنامج رامز جلال في رمضان.





وقام مرتضى منصور برفع العقوبة عن طارق حامد بعد ظهوره في حلقة رامز جلال منذ عدة أيام.





وكشفت موقع "سبورت ٢٦٠" المغريي أن مرتضى منصور ينوي رفع العقوبة عن أشرف بن شرقي أيضا وعدم تغريمه بأي مبلغ بسبب ظهوره في برنامج رامز جلال.



