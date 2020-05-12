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تقرير: الاقتصادات الناشئة استنزفت 240 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
قال بنك أوف أمريكا أمس، "إن دول الاقتصادات الناشئة الرئيسة استنزفت 240 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي على مدار الشهرين الأخيرين، إذ تعمل البنوك المركزية على دعم عملاتها واقتصاداتها في مواجهة جائحة كورونا".


وبحسب "رويترز"، أكد بنك أوف أمريكا، في مذكرة نقلا عن بيانات الاحتياطيات لـ31 دولة، أن من المرجح أن يستمر النزيف، وإن كان بوتيرة أبطأ.


وقال البنك أن تركيا ومصر شهدتا الانخفاض الأكبر بالنسبة المئوية، و جاء في المذكرة "إن تركيا ورومانيا لا تغطي احتياطياتهما الرسمية بالكامل الدين الخارجي قصير الأجل على مدار 12 شهرا".


وكتب ديفيد هونر من بنك أوف أمريكا في المذكرة "سيستمر نزيف احتياطيات الأسواق الناشئة على الأرجح، لكن بشكل أبطأ، خلال ما يبدو أنه سيكون تعافيا مخيبا للآمال في النمو العالمي ونمو الأسواق الناشئة".


وأضاف "بعد تعاف مبدئي في النشاط في أعقاب إلغاء إجراءات العزل الصحي، من المرجح أن تكبح عدة عوامل التعافي: الدين المرتفع وتعثر الشركات وأسواق العمل غير الفعالة وانحسار العولمة والتوترات الأمريكية الصينية".

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