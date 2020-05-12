كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

انضمت الإعلامية رشا حلمي لقوائم وفيات فيروس كوورنا، لتكون ثاني حالة في المجال الصحفي الذي تتوفى بالوباء المنتشر في أغلب دول العالم، وظهر في المحافظات المصرية خلال الأشهر الأخيرة.





وفي بلاط صاحبة الجلالة تعد رشا حلمي ثاني حالة وفاة، حيث توفي الصحفي محمود رياض، الذي كان يعمل بجريدة الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا في 28 أبريل الماضي، ليصبح أول ضحايا المرض بين الصحفيين في البلاد.





وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 4.18 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 1.46 مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من 286 ألفا.





وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الاثنين، 9.746 حالة من ضمنهم 2.172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 533 حالة.





وفاة رشا حلمي بكورونا





وفي فجر اليوم توفيت رشا حلمي، الإعلامية بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن الخبر زوجها خالد كامل الذي قال على صفحته بـ"فيسبوك": "البقاء والدوام لله وإن لله وإنا إليه راجعون، زوجتي السيدة رشا حلمي، في ذمه الله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واجعل ايام مرضها شفيعا لها".





لم تستطع مواجهة الوباء





وإصابة رشا حلمي بهذا الفيروس كانت منذ أيام، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات إلا أنها لم تستطع مواجهة الوباء، حتى توفت صباح اليوم أثناء فترة تلقيها العلاج بالمستشفى، ومن المقرر إقامة صلاه الجنازه والعزاء بمقابر قريه سنباط مركز زفتى بمحافظة الغربية.





ودخلت رشا حلمي البالغة من العمر 38 عام المستشفى منذ 4 أيام، كما أنها لم تتواجد في ماسبيرو منذ 19 مارس الماضي حيث حصلت على إجازة لمراعاة أبناءها.





فقدنا زميلة عزيزة





نقابة الإعلاميين المصريين برئاسة طارق سعدة، نعت الصحفية والإعلامية الراحلة رشا حلمي، قائلة: "فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجا ومثالا واضحا للالتزام في العمل الإعلامي اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعا لها..رحم الله الزميلة. رشا حلمي وألهمنا وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".





ماذا يحدث بماسبيرو؟





ورغم حالة الوفاة إلا أن العمل في ماسبيرو حاليا يسير بشكل طبيعي بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية وتعقيم المبنى داخل ماسبيرو، حسب ما أعلنت أميرة سالم رئيسة قطاع الأخبار.



