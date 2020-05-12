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كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:38 م
أحمد القاسم
انضمت الإعلامية رشا حلمي لقوائم وفيات فيروس كوورنا، لتكون ثاني حالة في المجال الصحفي الذي تتوفى بالوباء المنتشر في أغلب دول العالم، وظهر في المحافظات المصرية خلال الأشهر الأخيرة.
وفي بلاط صاحبة الجلالة تعد رشا حلمي ثاني حالة وفاة، حيث توفي الصحفي محمود رياض، الذي كان يعمل بجريدة الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا في 28 أبريل الماضي، ليصبح أول ضحايا المرض بين الصحفيين في البلاد.
وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 4.18 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 1.46 مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من 286 ألفا.
وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الاثنين، 9.746 حالة من ضمنهم 2.172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 533 حالة.
وفاة رشا حلمي بكورونا
وفي فجر اليوم توفيت رشا حلمي، الإعلامية بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلن عن الخبر زوجها خالد كامل الذي قال على صفحته بـ"فيسبوك": "البقاء والدوام لله وإن لله وإنا إليه راجعون، زوجتي السيدة رشا حلمي، في ذمه الله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واجعل ايام مرضها شفيعا لها".
لم تستطع مواجهة الوباء
وإصابة رشا حلمي بهذا الفيروس كانت منذ أيام، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات إلا أنها لم تستطع مواجهة الوباء، حتى توفت صباح اليوم أثناء فترة تلقيها العلاج بالمستشفى، ومن المقرر إقامة صلاه الجنازه والعزاء بمقابر قريه سنباط مركز زفتى بمحافظة الغربية.
ودخلت رشا حلمي البالغة من العمر 38 عام المستشفى منذ 4 أيام، كما أنها لم تتواجد في ماسبيرو منذ 19 مارس الماضي حيث حصلت على إجازة لمراعاة أبناءها.
فقدنا زميلة عزيزة
نقابة الإعلاميين المصريين برئاسة طارق سعدة، نعت الصحفية والإعلامية الراحلة رشا حلمي، قائلة: "فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجا ومثالا واضحا للالتزام في العمل الإعلامي اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعا لها..رحم الله الزميلة. رشا حلمي وألهمنا وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".
ماذا يحدث بماسبيرو؟
ورغم حالة الوفاة إلا أن العمل في ماسبيرو حاليا يسير بشكل طبيعي بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية وتعقيم المبنى داخل ماسبيرو، حسب ما أعلنت أميرة سالم رئيسة قطاع الأخبار.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.
8 وفيات جديدة
وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.
الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.
كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أول بأول.
استراتيجية نقل الحالات البسيطة
وتابعت الوزيرة استراتيجية نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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