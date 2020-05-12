غرق خمسة من راكبي الأمواج ببحر هائج قبالة الساحل الهولندي

أعلنت خدمات الطوارئ في هولندا، اليوم الثلاثاء، أن خمسة من راكبي الأمواج غرقوا في بحر هائج ورغوي قبالة الساحل الهولندي بالقرب من مدينة لاهاي.

أعلنت خدمات الطوارئ في هولندا، اليوم الثلاثاء، أن خمسة من راكبي الأمواج غرقوا في بحر هائج ورغوي قبالة الساحل الهولندي بالقرب من مدينة لاهاي.

وكان الضحايا من بين مجموعة راكبي الأمواج الذين انطلقوا من شاطئ شيفيننجن

وكان الضحايا من بين مجموعة راكبي الأمواج الذين انطلقوا من شاطئ شيفيننجن