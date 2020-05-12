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عاجل.. قرار مهم من مجلس القضاء الأعلى بشأن عودة العمل بالمحاكم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:46 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
قرر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض، عودة العمل لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة إعتبارا من يوم السبت الموافق 16/5/2020.

وذكر القرار ضرورة التشديد علي الاستمرار في إتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والإحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرار رئيس الوزراء، صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي للمجلس.

وفي سياق أخر، دعا المستشار حمادة الصاوي النائب العام، لاجتماع طارئ غدًا الأربعاء، للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "video conference" برئاسته، بصفته رئيسًا للجمعية.

يأتي ذلك لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المُطبقة بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًا والمسجونين على النحو الذي لا يخل بقواعد العدالة الجنائية وحسن تطبيق القانون.

ويضم الاجتماع، النواب العموم للدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للجمعية؛ وهم المستشار الدكتور النائب العام لمملكة البحرين - أمين عام الجمعية -، وفضيلة الشيخ النائب العام للمملكة العربية السعودية - نائب رئيس الجمعية لمنطقة الخليج العربية -، والسيد المستشار رئيس النيابة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية - نائب رئيس الجمعية لمنطقة الشام -، والسيد المستشار الدكتور رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية - رئيس الجمعية للمغرب العربي -، والسيد المستشار النائب العام لدولة فلسطين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمس الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.

كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أولًا بأول.

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