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"النعماني" يؤم المصلين في صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:50 م
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
تواصل إذاعة القرآن الكريم، بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص، اليوم الثلاثاء، حيث يؤم صلاة العشاء الشيخ أحمد محمد عوض عبد السلام أحد أئمة المسجد.

ويؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ طه النعماني، وبنفس ضوابط بثها أمس الاثنين.

وقدمت وزارة الأوقاف الإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إلينا منها، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع.

وكيل الأزهر يجتمع برئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية ورؤساء الحجرات

وحرص الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، علي زيارة المقر الجديد لكنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، بمقر مجمع مدينة نصر النموذجي، حيث أصدر قرارا بنقل مقر الكنترول هذا العام إلى المقر الجديد حرصًا وحفاظا على سلامة وصحة جميع العاملين بالكنترول، حيث يوجد بالمقر الجديد ثلاث مبان يمكن أن تستوعب جميع العاملين ويسمح فيها بالتباعد بين الأعضاء وعدم التكدث في الحجرات. 

وأكد وكيل الأزهر خلال اجتماعه الأول برئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية ورؤساء الحجرات على ضرورة أخذ الاحتياطات والاحترزات اللازمة التي يجب اتخاذها نحو تفشي وباء كورونا، مشددًا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم اتخاذها الأعوام الماضية، لتطبيق مبدأ الأمانة والشفافية لحصول كل طالب على حقه دون نقصان.

وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة الأعضاء والعاملين بالكنترول باتباع التعليمات الصحية والأمنية، فضلًا على الحفاظ على حجرات المبنى، كما حرص فضيلته على تشجيع الشباب العاملين بالكنترول بتحمل المسؤولية، ليكونوا قادة المستقبل وإعداد صفوف شابة تتولى المسؤولية، كما حث فضيلته الجميع بالحفاظ على الإنجازات السابقة للكنترول وتقديم كل الإبداعات التي من شأنها ترفع مستوى الأداء وتكون في خدمة الطلاب. 

من ناحيته، أشار الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس لجنة النظام المراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، أن اجتماع وكيل الأزهر في بداية تنظيم أعمال الكنترول له أعظم الأثر لدى جميع رؤساء الحجرات والعاملين بالكنترول، حيث أعطاهم دفعة قوية نحو التفاني والإخلاص في العمل والدقة والسرعة في الأداء، مع الحفاظ على الشفافية والسرية التامة التي تتطلبها أعمال الكنترول.

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