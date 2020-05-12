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"أرقام الجلوس وأطباء باللجان".. أحدث استعدادات امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:50 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ياسمين مبروك
تهتم الدولة المصرية بمرحلة الثانوية العامة، التي تحدد مصير الطلاب باختيار الكليات المناسبة، لكنها تشهد اهتماما بالغا هذا العام، نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، لذا فهناك استعدادات ضخمة من وزارة التربية والتعليم، كتعقيم اللجان وتوفير أطباء بداخلها.

الاستعلام عن أرقام الجلوس 
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 7 يونيو المقبل، حيث أتاحت للطلاب، الاستعلام عن أرقام الجلوس، عبر هذا الرابط.

تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس
وتسلم كنترولات الثانوية العامة، البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس، حيث يستطيع الطلاب الحصول على أرقام الجلوس من خلال المدرسة التابع لها أو إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.

تنظيم تسليم رقم الجلوس 
وتراعي وزارة التربية والتعليم، أزمة تفشي فيروس كورونا، خلال تسليم أرقام الجلوس، لذا شكلت أكثر من لجنة داخل المدرسة، على أن يكون التسليم في فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة في ارتداء الكمامات والقفازات.

أطباء في اللجان 
وقررت وزارة التربية والتعليم، تكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، حيث سيتم السماح للطلاب بالوقوف طابور خلف بعضهم بشكل متباعد ودخولهم بعد قياس درجة الحرارة باستخدام كاشف.

كما حددت دخول الطلاب إلى اللجان، بمعرفة المسئولين عن لجان سير الامتحان والأمن الإدارى للجان إضافة إلى أفراد الشرطة.

وأعلنت توفير طبيب بالاستراحات لمتابعة الحالات الصحية للمراقبين، وكذلك أطباء باللجان لمتابعة الطلبة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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