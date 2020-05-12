NETFLIX تطرح الصور الأولى لمسلسل "سيدة البحيرة - Cursed" استعدادًا لطرحه

طرحت شبكة NETFLIX الصور الأولى لمسلسل "سيدة البحيرة" استعدادًا لطرحه قريبًا وتحديدًا في صيف 2020.

نبذة عن مسلسل سيدة البحيرة - Cursed

يعيد مسلسل "سيدة البحيرة"، من وحي الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي تُروى من منظور "نيميو" تلك الشابّة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة (والمأساوية). ففي أعقاب وفاة والدتها تجد ضالتها في شريك غير متوقع وهو "آرثر" أحد المرتزقة المتواضعين وذلك في سعيها للوصول إلى "مارلين" لتسليمه السيف القديم. وعلى مدار رحلتها، ستكون "نيميو" رمزًا للبسالة والتمرُّد ضد جماعة "القنّاصة الحُمر" المُروّعة وشريكهم المتواطئ معهم "الملك أوثير". يتناول مسلسل "سيدة البحيرة" قصّة نشأة وتطور البطلة ويزخر بموضوعات وقضايا شائعة ومألوفة في عصرنا الحالي على غرار إبادة العالم الطبيعي والإرهاب الديني والحروب العبثية واستلهام جرأة القيادة لمجابهة المستحيل.

بطولة: "كاثرين لانغفورد" (في دور "نيميو")، "ديفون تيريل" (في دور "آرثر")، "غوستاف سكارسغارد" (في دور "مارلين")، "دانيال شارمان" (في دور الراهب الباكي)، "سيباستيان أرمستو" (في دور الملك "أوثير بندراغون)، "مات ستوكو" (في دور "غاوين")، "ليلي نيومارك" (في دور "بيم")، "شالوم برون فرانكلين" (في دور "إغرين")، "إميلي كوتس" (في دور الراهبة "آيريس")، "بيلي جنكينز" (سكويرل)، "بيلا داين" (في دور "الرمح الأحمر") و"بيتر مولان" (في دور "البابا كاردن")

تاريخ إطلاق المسلسل: صيف 2020

الحلقات: 10 حلقات و المدة الزمنية لكل حلقة ساعة واحدة.

مُقتبس ومن وحي كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"

المسؤول عن العمل: "توم ويلر"

المنتجون التنفيذيون: "توم ويلر" و"فرانك ميلر" و"ليلى جيرستين"

المنتجة التنفيذية المساعدة: "سيلن توماس"

المنتج: "أليكس بودن"

حول نتفليكس

تُعد Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، إذ يستمتع ما يزيد عن 183 مليون عضو في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء مُتابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان، وعلى أية شاشة متصلة بالإنترنت، ويُمكنهم التمتع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة مرةً أخرى، وكل ذلك بدون إعلانات أو التزامات.