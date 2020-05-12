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روسيا تعلن إصابة المتحدث باسم بوتين بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:00 م
بوتين
بوتين
وكالات

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر لها اليوم الثلاثاء، بإصابة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بفيروس كورونا المستجد.

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إصابته بالوباء المميت ويخضع للعلاج، داخل المستشفى في الوقت الراهن لتلقي العلاج.

 

وقد خضع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في 30 أبريل، للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن رئيس الحكومة، يتعافى من فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتواصل معه كل يوم ويشارك في العمل الجاري وإعداد جميع القرارات.

 

وأعلنت السلطات الروسية، مقتل 5 أشحاص في حريق بمستشفى بمدينة سانت بيترسبرغ في غرف العناية المشددة لمعالجة مصابين بفيروس كورونا.

 

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن وزارة الصحة في روسيا، سجلت 10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا و107 وفيات خلال 24 ساعة.

 

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو: إن "عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 55 شخصا"، لافتاً إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى كورونا.

 

 وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

 

 وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.


وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.

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