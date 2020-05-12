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نجم يوفنتوس يصدم مانشستر يونايتد من أجل برشلونة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:02 م
بيانيتش
بيانيتش
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع لاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات التالية.

في الوقت الذي يقال فيه أن يوفنتوس حريصون على لم شملهم مع بول بوجبا ، تم ربط العديد من لاعبي خط وسطهم بالابتعاد عن تورينو.

تم اقتراح بيانيتش ، الذي بلغ الآن 30 عامًا ، كإضافة محتملة لفريق مانشستر يونايتد، بعد فترة أربع سنوات في بطل الدوري الإيطالي ، 

ومع ذلك ، تدعي صحيفة "سبورت" أن لاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش يرطمح في اللعب لفريق برشلونة.

على الرغم من أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن صفقة التبادل بين آرثر وبيانيتش  ، يُدعى أن البوسني وافق بالفعل على شروط مع البرسا.

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