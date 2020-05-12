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صانع البهجة والضحكة.. إنجي علي تنعى إبراهيم نصر بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:09 م
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
أماني سلام
ودعت الأعلامية إنجي علي، الفنان الراحل إبراهيم نصر، والذي توفي فجر اليوم عن عمر يناهز ال 70.



ونشرت إنجي علي، صورة من لقاء لها مع الراحل إبراهيم نصر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".




وعلقت إنجي علي، على وفاة إبراهيم نصر، قائلة "صانع البهجة والضحكة اللي بجد كانت من القلب، الله يرحمك ويغفرلك، العمر عدي ولا لمحته إبقوا افتكروني لو سمحتوا أه يا اندال أديكو مشيتوا وروحتوا"




وأضافت "إبراهيم نصر كان لي الحظ أني اقابل الفنان إبراهيم نصر، في أخر لقاء لي واللي اتكلم فيه من قلبه على مدار 3 ساعات عن عشقة للفن والادوار والمحطات ومشاريعة وعن الصداقة القوية التي كانت تجمعه ب الفنان أحمد زكى، ومحمود عبد العزيز ".

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