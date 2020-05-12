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لبنان يقرر فرض الإغلاق التام من مساء الأربعاء إلى صباح الإثنين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، فرض الإغلاق التام من مساء الأربعاء إلى صباح الإثنين، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الداخلية اللبنانية، حظر تجول ليلا في البلاد بسبب "عدم التزام العديد من المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة".

 

وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي حسب التعميم، قد أصدر تعميما قال فيه إنه "رغم اتخاذ الحكومة الإجراءات الصحية كافة لضمان صحة المجتمع وسلامته، إضافة الى اتخاذها إجراءات من أجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين"، أظهر العديد من المواطنين "الأنانية والاستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم، الأمر الذي عرض وسيعرض حياة الكثيرين للخطر المحتم".

 

وأضاف وزير الداخلية اللبناني: "ضمانا للاستمرار بالسيطرة على انتشار وباء الكورونا، ومنعا لتدهور الأوضاع إلى الأسوأ كما حدث في العديد من الدول المتقدمة... تقرر منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجرا من صباح اليوم التالي".

 

وتابع وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي: "في حال استمرار بعض المواطنين بعدم التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وتفادي الاكتظاظ واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، سيصار إلى إقفال تام للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية كافة، باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائيا إلى الشوارع".

 

 

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لبنان فيروس كورونا الاغلاق العام

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