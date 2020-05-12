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انخفاض أرباح أرامكو السعودية بنسبة 25% خلال الربع الأول

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 25 بالمئة، ما يقل عن تقديرات المحللين، إذ تضررت من تراجع أسعار النفط الخام في الوقت الذي قلص فيه فيروس كورونا الطلب.

وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار) بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس آذار من 83.29 مليار قبل عام.
 
هذا وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 18.75 مليار دولار للربع الاول 2020 هي الأعلى لأي شركة مدرجة في العالم وستدفع في الربع الثاني.
 
وكان محللون يتوقعون ربحا بقيمة 17.8 مليار دولار، وفقا لمتوسط التقديرات من المجموعة المالية هيرميس المصرية والراجحي كابيتال السعودية وأرقام كابيتال ومقرها دبي.

وقالت أرامكو إن النتائج تعكس انخفاض أسعار النفط الخام وكذلك تراجع هوامش التكرير والكيماويات وخسائر إعادة تقدير المخزونات.

وانخفضت أسعار النفط الخام 65 بالمئة في الربع الأول، قبل أن يتفق منتجو أوبك+ على خفض الإمدادات بمعدل قياسي قدره 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من مايو أيار للمساعدة في رفع الأسعار وكبح فائض المعروض.

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