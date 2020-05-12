الأنبا غبريال يترأس القداس الإلهي من دير العذراء بالمحرق (صور)

البابا تواضروس يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا



كان البابا تواضروس الثاني قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا وبرفقته نوابه وهم: المستشار بولس فهمي إسكندر، المستشار الدكتور حمدان فهمي أبو شاهين، المستشار الدكتور محمد عماد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سلمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، المستشار طارق عبد العليم أبو العطى وأيضًا المستشار تامر ريمون رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة،وقدم الضيوف تهنئتهم لقداسة البابا بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.



البابا تواضروس يتلقى مكالمة هاتفية من الفاتيكان





وتلقى البابا تواضروس مكالمة هاتفية من قداسة البابا فرانسيس، بمناسبة تذكار يوم المحبة الأخوية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية الرومانية الموافق 10 مايو من كل عام، تبادلا خلالها التهاني القلبية بهذه المناسبة، والتي بدأ الاحتفال بها بشكلٍ سنوي منذ 2013، وذلك لدعم أواصر المحبة الأخوية التي تجمع الكنيستين في طريق خدمة السيد المسيح القائم والمنتصر.



وعبر قداسة البابا فرانسيس عن محبته وتقديره لمصر والمصريين، وإنه يرفع الصلاة من أجل سلام العالم خاصة في هذه الأيام الصعبة.



ومن جهته أكد قداسة البابا تواضروس الثاني على أننا نقبل كل ما يصنعه الله معنا، وأن كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله وفي نهاية الاتصال تبادلا الصلاة ليرحم الله العالم والكنيسة وكل المؤمنين، مع التمنيات القلبية بالصحة والسلامة للجميع.



وترأس البابا تواضروس الجمعة الماضية القداس الإلهي، من كنيسة الأنبا بيشوي بنج مريوط، غرب محافظة الإسكندرية، والذي يوافق عيد القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية حيث قام قداسته بتطييب رفات القديس ضمن صلوات عشية العيد



وشارك في الصلوات 5 من الآباء الكهنة فقط، وهم كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية التي يوجد بها الرفات، إلى جانب عدد قليل من المكرسات، وروعيت أثناء القداس كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ترأس الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي من دير القديسة العذراء مريم الاثري بمنطقة المحرق شمال محافظة أسيوط.وشارك نيافته طقس صلاة القداس الإلهي، لفيف من مجمع رهبان الدير، من دون حضور شعبي.وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة رامز عطاالله مدير دار الكتاب المقدس بمصر.وقدم مدير دار الكتاب التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة وعرض على قداسته الأنشطة التي تقوم بها الدار حاليًا.