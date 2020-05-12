اليويفا يعلن إيقاف لاعب أوكراني لمدة عام بسبب المنشطات

وقع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة إيقاف لمدة عام على آرتيم بييسيدين اللاعب الأوكراني مهاجم دينامو كييف لتعاطية المنشطات.





وجاء فحص مهاجم دينامو كييف البالغ من العمر 24 عاما إيجابيا للمادة المحظورة فونتوراسيتام عقب مباراة فريقه أمام مالمو في الدوري الأوروبي في نوفمبر الماضي.





وحصل بيسيدين على إيقاف مؤقت أثناء نظر القضية، وذكر يويفا أن الموعد النهائي للاستئناف في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي قد مر مما يعني أن العقوبة التي تستمر حتى 19 ديسمبر 2020 أصبحت نهائية.





وبعد أن تأجلت بطولة أمم أوروبا 2020 لمدة عام بسبب وباء فيروس كورونا سيكون بيسيدين متاحا للعب مع المنتخب الأوكراني في البطولة التي ستقام خلال الفترة من يونيو إلى يوليو 2021.