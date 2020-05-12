Advertisements

اقتصادية البرلمان توافق نهائيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:57 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، موافقتها نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991، وذلك بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وسوف تُعد اللجنة تقريرها عن المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يدعم مبادئ حوكمة الشركات وأهمية تطوير قواعد الافصاح والشفافية بها وضرورة تأهيل الشركات المملوكة للدولة لاستخدام أدوات التمويل غير المصرفي لتمويل أنشطتها وأصولها الانتاجية بما يمكنها من الحصول على التمويل الذى تحتاجه لنشاطها، أو التوسع فيه بتكلفة مناسبة بعيدا عن الاعتماد على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى أهمية أن استمرار نشاط شركات قطاع الأعمال العام وفق أسس اقتصادية تبتغى تعظيم حقوق الدولة من ملكيتها لهذه الشركات، والنظر فى بدائل استمرار الشركات المتكررة للخسارة أو تصفيتها أو دمجها دون الإخلال بحقوق العمال بهذه الشركات.

وشكل مشروع القانون تعديلا لستة عشر مادة، وإلغاء أربع مواد وإضافة ثمانى مواد، بالإضافة لثلاث مواد لتوفيق الأوضاع، وتأتى أهمية تعديل القانون فى ظل وجود الكثير من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات.

ويستهدف مشروع القانون تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قانون شركات قطاع الأعمال العام تعديل قانون قطاع الاعمال بوابة الفجر النواب الفجر التمويل

أخبار تهمك

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يوم

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ ساعة و نصف

أسامة كمال يكشف أمر مؤسف عن تصنيف الوضع الوبائي في مصر(فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ يوم

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ يوم

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر ناهز الـ 70 عاما

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار مهم من مجلس القضاء الأعلى بشأن عودة العمل بالمحاكم

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"الرقابة المالية": تنظيم نشاط الاستشارات المالية لإستكمال منظومة الشفافية والنزاهة

رئيس الوزراء يستعرض أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد وتعديلات الضرائب العقارية

رئيس الوزراء يستعراض التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام

"تنشأ بوزارة الاستثمار".. ما لا تعرفه عن مشروع قانون "لجنة تعزيز النزاهة والشفافية"

وزير قطاع الأعمال : إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "جسور" لتعزيز التجارة الخارجية مع إفريقيا

وزيران يبحثان مع رؤساء النقابات العامة تعديلات قانون قطاع الأعمال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:38 م

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

03:14 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

11:45 ص

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟