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الزمالك يرفض ضم مهاجم بيراميدز

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد الصو
رفض مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إستعادة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، مع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستبعد مسؤولي الزمالك، فكرة التعاقد مع أحمد علي مهاجم فريق بيراميدز سبورت، مع بداية الموسم الجديد، بناءً على رؤية فنية.

ويأتى قرار نادى الزمالك، برفض إعادة اللاعب أحمد على مرة أخرى، بسبب تقدمه في العمر بالإضافة إلى تراجع مستواه الفني مؤخرًا.

ولم يشارك أحمد على مع بيراميدز في الموسم الجاري إلا في دقائق معدودة وانضم إلى صفوف إنبي في يناير الماضي على سبيل الإعارة.

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