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لبنان يبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي الأربعاء المقبل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
 قال وزير المالية اللبناني غازي وزني يوم الثلاثاء إن البلاد ستبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في اليومين المقبلين، إذ تطلب بيروت الحصول على مساعدة من الصندوق للتعامل مع أزمة مالية كبيرة.

وطلب لبنان رسميا مساعدة من صندوق النقد الدولي في الأول من مايو  مع مواجهته لأزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وقال وزني للصحفيين بعد جلسة لمجلس الوزراء ”التواصل مع صندوق النقد الدولي قائم وخلال اليومين المقبلين سنباشر جلسات التفاوض“.

ويُنظر إلى صندوق النقد الدولي على أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن يسلكه لبنان إحدى أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم لتأمين المساعدة المالية التي تشتد الحاجة اليها.

وقال مصدر مقرب من الحكومة في وقت سابق إن الجانبين عقدا اجتماعا تمهيديا يوم الاثنين قبيل محادثات تفصيلية من المقرر أن تجرى عبر مؤتمر بالفيديو يوم الأربعاء بمشاركة مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان المركزي والرئاسة.

وتخلّف لبنان عن سداد ديون سيادية في مارس وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر حيث تفاقم شح الدولارات. 

وتسببت الأزمة في أن حيل بين المودعين ومدخراتهم بالعملة الصعبة حيث أصبح الدولار أكثر ندرة.

وقال وزني الأسبوع الماضي إن لبنان يأمل في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي يتراوح بين تسعة وعشرة مليارات دولار.

وستشكل خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، التي تنطوي على خسائر هائلة في النظام المالي اللبناني، أساس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ويقول المانحون، الذين دعموا لبنان في السابق، إنه قبل أن تحصل البلاد على المساعدة هذه المرة ينبغي على الحكومة إقرار إصلاحات طال تأخيرها لمعالجة الهدر والفساد الذين يُنظر إليهما على أنهما السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.

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