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امتنع عن الأكل.. وفاة السائق المتهم بقتل زوجته أمام طفلتيهما بأكتوبر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:10 م
ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي

 توفي السائق المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها، بمدينة 6 أكتوبر، بعد تدهور حالته الصحية داخل احدي المستشفيات، بسبب امتناعه عن الطعام والشراب "مش عايز يأكل ولا يشرب"، منذ لحظة القبض عليه، واحتجازه بقسم شرطة ثالث أكتوبر.


كان مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة حسم الجدل حول ما تم تداوله حول واقعة قتل سائق لزوجته بـ12 طعنة أمام مدخل العمارة سكنهما، لشكه في وجود علاقة بينها وبين صديقه، بمدينه 6 أكتوبر، إذ تبين أنه بعد وقوع مشاجرة بينهم داخل شقته، اشتد الشجار بينهم، على إثرها استل الزوج سكين، وتعدي عليه بالضرب محدثًا إصابته بطعنة بالبطن، وتمكن من الهرب قبل استكمال ضربه.


وأضاف المصدر ذاته إلى الفجر، بأن الزوج بعد ذلك سدد طعنتين بجسد زوجته بمنطقة الصدر، ولدي محاولتها الهرب، والاستنجاد بالأهالي نزلت من الطابق الرابع بالشقة سكنها، وسقطت جثة هامدة بالطابق الثالث، غارقة في دمائها.


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تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن الزوج "ع.م"، ثلاثيني العمر، يعمل كـ" سائق" بالسيارة ملكه بإحدي شركات السيارات، فيما تعمل الزوجة " نانسي"، كـ"مشرفة" لتوصيل الأطفال إلى مدارسهم بسيارة زوجها.


وبينت التحريات إلى أن الزوج مريض نفسي، ووقعت مشاجرة بينه وزوجته، داخل شقتهما، مساء أمس، تدخل على إثرها صديقه "محمد.م" لفض النزاع بينهما، ما أثار الشك حول علاقتهما، وطعن صديقه، بسلاح أبيض لكنه تمكن من الهرب، ولدي محاولة الزوجة الهرب، طعنها أمام طفلتيهما "لارا ولمار" وأسقطها جثة هامدة.

 

وتمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على سائق لاتهامه بقتل زوجته وإصابة صديقه، إثر وقوع مشاجرة بينهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

 

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سيدة على يد زوجها بنطاق القسم.

 

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.

 

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين قيام الزوج بقتل زوجته، وإصابة زوجها، لشكه في وجود علاقة بينهما.

 

ونُقل المجني عليه إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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