تامر كروان: استعنت بـ70 عازفًا لموسيقى مسلسل "الاختيار" (حوار)

حقق مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة نجاحًا كبيرًا ومازال يحقق بتصدره جميع مواقع السوشيال ميديا، وكونه الأكثر مشاهدة من بين المسلسلات الرمضانية.

تواجدت عدة عناصر في المسلسل ساهمت بنجاحه أبرزها أن بطل العمل هو الفنان أمير كرارة، الذي يمتلك شعبية جارفة والسيناريو بقصته البطولية التي في حاجة إلى أن يعلمها جميع المصريين، بالإضافة إلى أن الموسيقى التصويرية التي قام بها الموسيقار تامر كروان نالت إعجاب الجميع.

أجرى "الفجر الفني" حوارا مع الموسيقار تامر كروان، ليكشف لنا عن كواليس هذا التعاون،، وإلى نص الحوار..

* في البداية أخبرنا.. من الذي قام بترشيحك لتقديم الموسيقى التصويرية لمسلسل"الاختيار"؟

الترشيح جاء من قبل الشركة المنتجة للمسلسل"سينرجي".

* ما هو سبب عدم اتجاهك إلى المزيكا الحربية والحماسية، وتقديم نوع آخر غير متوقع للإختيار؟

في البداية قرأت سيناريو المسلسل لأقرر نوع المزيكا التي سأقوم بتأليفها، فمن الطبيعي أن يذهب الاتجاه إلى المزيكا الحربية والحماسية، ولكن في النهاية قررت مع فريق عمل المسلسل أن أقدم مزيكا جديدة مليئة بالمشاعر لتليق على"الجيش" ببطولاته الرائعة.

* ما المدة التي استغرقتها في تأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بالمسلسل؟

شهرين

* عدلت بعض الشئ من شكلها الأول؟

نعم عدلت بنسبة حوالي 20%، خصوصًا في المشاهد الخاصة "بالتكفيريين" وهشام عشماوي، وذلك لرغبة فريق العمل في وجود اختلاف في الموسيقى مابين مشاهد عشماوي، ومنسي.

* كيف تخطيت أزمة "كورونا" والإجراءات التي اتخذتها الدولة وقت تأليفك الموسيقى؟ وهل أثر هذا بالسلب على العمل؟

لا، في الحقيقة شركة"سينرجي" قدمت كامل الدعم وميزانية أكبر من المعتاد، بالإضافة إلى أن تم التسجيل في ستوديو مُجهز بكافة الإمكانيات في دولة "سلوفاكيا" مع أوركسترا كامل.

* كم يبلغ عدد العازفين المشاركين في الموسيقى التصويرية؟

تقريبًا 70 عازف وعازفة.

* برأيك الموسيقى التصويرية أم الأغنية هي ما تحقق نجاح التتر؟

على حسب قصة ونوع المسلسل.

* ما رأيك في المسلسل بوجه عام؟

الاختيار صنع "حالة جماعية" في المجتمع ولا أحد يختلف عليه، ولهذا من الصعب أن يُضع في مقارنة مع باقي المسلسلات، والحمد لله صناع العمل نجحوا في تحقيق عدم وضعه في "المقارنة" لاكتمال جميع عناصره سواء إنتاجيًا وإخراجيًا وفنيًا وطريقة التصوير فهو مشروع درامي متكامل.