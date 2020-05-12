تعافي 17 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بحجر ملوي

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احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوى بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، بخروج 17 حالة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.



وبذلك ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا المستجد، منذ افتتاح المستشفى وتحويلها إلى مستشفى عزل لمصابى كورونا، إلى 166 حالة، حيث خرجوا من المستشفى وعادوا إلى منازلهم.



وجدير بالذكر، قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن مديرية الصحة بدأت فى تنفيذ إجراءات الحجر الصحى المنزلى لـ35 منزلا بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا، لمده أسبوعين وذلك ضمن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.



وأوضح المحافظ، فى بيان له، أنه تم اتخاذ قرار الحجر الصحى بشارع سيدى حبيب، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات، حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزارة الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمنطقة بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحى بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



من جانبه أوضح دكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أنه على الفور تمت مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحى فى شارع سيدى حبيب بالمنيا، حيث تم تحديد الموقع السكنى للحالات المؤكدة ومخالطيهم، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطيهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائى بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلى وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.