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بالأرقام.. ماذا قدم عمرو السولية في 4 سنوات مع الأهلي ؟

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
علاء خليف

واصل عمرو السولية نجم الأهلي تألقه مع الفريق الأحمر في الموسم الحالي، قبل توقفه بسبب فيروس كورونا، وثبت أقدامه في التشكيلة الأساسية للفريق، وأصبح من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق في منطقة وسط الملعب، بعد المستويات الرائعة التي قدمها خلال الفترة الماضية.

وتناقش لجنة التخطيط بالأهلي تعديل عقد عمرو السولية لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة،ليتناسب مع مجهود اللاعب الذي يقوم به في الملعب لا سيما وأنه بات من اللاعبين المهمين في صفوف الفريق الأحمر.

عمرو السولية صاحب الـ 30 عاما انضم لصفوف النادي الأهلي قادمًا من نادي الشعب الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير لعام 2016، لتدعيم منطقة الوسط بالفريق الأحمر، وذلك بعد تألق اللاعب مع الفريق الإماراتي، وقبلها مع الإسماعيلي.

كشف حساب عمرو السولية مع الأهلي

خاض "السولية" 172 مباراة خلال مسيرته مع الأهلي، وسجل 13 هدفًا، وصنع 11 هدفًا.

شارك عمرو السولية في 105 مباراة مع الأهلي في الدوري الممتاز، بواقع 8618 دقيقة لعب، وسجل 8 أهداف، وصنع 10 أهداف، وحصل على 15 بطاقة صفراء.

ولعب "السولية" 10 مباريات في بطولة كأس مصر، في إجمالي دقائق لعب فعلية 796 دقيقة، وسجل 3 أهداف، وصنع هدف وحيد، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

أما في بطولة السوبر المصري شارك في 3 مباريات بواقع 300 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وعلى الصعيد الإفريقي، خاض عمرو السولية 50 مباراة إفريقية، وسجل هدفين، بينما خاض 4 مباريات بالبطولة العربية للأندية ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

حصل السولية على بطولة الدوري الممتاز مع الأهلي 4 مرات، بينما توج بكأس السوبر المصري مرتين، وفاز بكأس مصر مرة وحيدة، يحلم اللاعب بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع المارد الأحمر والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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