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روسيا الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات بـ كورونا على مستوى العالم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
الفجر - وكالات
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تصبح الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم.

ويذكر أن أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن 107 وفيات و10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 2116 وفاة و232243 إصابة.

وشهد معدل الإصابات اليومية انخفاضا مقارنة مع اليوم السابق عندما تم تسجيل 11656 إصابة جديدة، بينما ارتفع مؤشر الوفيات مقارنة مع 94 حالة في الحصيلة اليومية السابقة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن إجمالي المتعافين وصل إلى 43512 شخصا بزيادة 3711 عن اليوم السابق.

وأشار البيان إلى أن 43,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

وتعود معظم الحالات الجديدة إلى موسكو، حيث سجلت 5392 إصابة خلال اليوم الماضي ليصل مجموع الإصابات إلى 121301.

وارتفع إجمالي الوفيات في المدينة إلى 1179 بزيادة 55 حالة، بينما زاد عدد المتعافين بواقع 1820 حالة لتبلغ الحصيلة 19642.

وبعد تحديث حصيلتها اليوم اقتربت روسيا من إسبانيا التي تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة بين أكثر الدول إصابة بكورونا.

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