الأهلي يُقرر تعديل عقد السولية





قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تجديد وتعديل عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





واستقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية الثنائي زكريا ناصف، وخالد بيبو، على تعديل عمرو السولية والاحتفاظ به داخل صفوف الفريق.





واتخذت لجنة التخطيط، قرار بتحديد وتعديل عقد اللاعب عمرو السولية لاعب وسط الفريق، بناءً على توصية للحفاظ على قوام الفريق الأساسي بالمواسم القادمة.



