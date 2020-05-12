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وزير القوي العاملة يبحث مع "هواوي" تحديث النظم التكنولوجية لتتوافق مع رؤية مصر 2030

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
التقي محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، فينيست صن الرئيس التنفيذى لشركة هواوى بمصر، وهالة عرندة، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية بالشركة، وماكس جوو رئيس شئون الأفراد، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين لتدريب المهندسين ورفع كفاءتهم من أجل أن يرتقي مستواهم لعمل شركات صغيرة تتعاون مستقبلا مع هواوي لمواكبة العصر الحديث بكافة متغيراته المتلاحقة والمتسارعة، وتطوير وتحديث النظم التكنولوجية لتتوافق مع رؤية مصر 2030.
 

وشدد الوزير علي أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة  التعاون المشترك وتفعيل البروتوكول الموقع بين الجانبين لا سيما في مجال التدريب الذى يعتبر من الموضوعات المهمة، وذلك لما للتدريب  من حاجة ماسّة يتطلبها سوق العمل المصري، مؤكدا العلاقة القوية والوطيدة بين الوزارة وهواوي في مجال التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيدا بالطفرة الكبرى التي تمت خلال الفترة الماضية في الوزارة بسبب هذا التعاون المثمر، والدعم المقدم من الشركة لمركز معلومات الوزارة.

وقال وزير القوي العاملة : إننا نمر بمرحلة التحول الرقمى فى مصر، والوزارة بشكل خاص، مشيرا إلي أن التعاون مع هواوى سيجعل العمل ينجز فى أسرع وقت وسيكون الناتج عظيماً ، مع اعتبار عنصر الوقت مهما في إنجاز هذا التعاون .


ومن جانبه أشاد فينيست صن بالعلاقات الطيبة بين الشركة، ووزارة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس ثقة الحكومة في "هواوي" ودورها الرائد في مجالها.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ "هواوي" ما حققته خلال عام 2019 على مستوى العالم على الرغم من المضايقات التى تعرضت لها فى الفترة السابقة من جانب العديد من البلدان، لافتا إلي أنها حققت معدل نمو يقدر بنحو 18 % بإجمالي عوائد 120 مليار دولار  عن السنة السابقة .

 

 وأشار إلي أن هواوي رصدت 15 % من إيراداتها للبحث والتطوير بإجمالي 70 مليار دولار، فضلا عن 100 مليار في هذا الشأن خلال السنوات الخمس القادمة، لافتا إلي أنه  يعمل فى تلك المنظومة حول العالم حوالى 96 ألف شخص .

 

وأضاف أن العالم كله فى الآونة الأخيرة كان الحديث الشاغل له عن الجيل الخامس التى تتصدر ريادته هواوى ، فهى الأولى عالمياً فى تكنولوجيا هذا الجيل الذي بدأته منذ عشر سنوات ،منوها إلي أن  خبراء الاتصالات  في العالم أكدوا أن هواوي تسبق الشركات الأخرى فى تلك التكنولوجيا بنحو عامين أو ثلاث أعوام من التطور

.

وأشار إلي أن الشركة وقعت 91 عقد تجارى فى السنة السابقة منها 11 عقداً فى الشرق الأوسط وهناك تعاون مع اليابان وكوريا واوروبا فى هذا الشأن .

 

ووجه الرئيس التنفيذ لـ هواوي الدعوة لوزير القوي العاملة لحضور الاحتفال المزمع إقامته بمناسبة اتمام الشركة 20 عاما في مصر، مؤكدا أن الفترة القادمة  سيكون هناك تركيزاً أكبر على التدريب فى مصر، وذلك لتدريب أكبر عدد من الشباب المصرى كما حـدث من قبل فى مبـــــــادرة بنك القدرات المتميزة فى مجال I city.

وفي ختام اللقاء قدم وزير القوي العاملة هديه تذكارية صناعة مصرية للرئيس التنفيذي للشركة ، فضلا عن شهادة تقدير لجهودها المبذولة، وعلى مدى التزامها بحماية حقوق العمال وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية ، وعلى ما بذلته من جهود في التعاون مع الوزارة في تطوير منظومة التحول الرقمي ومركز معلومات الوزارة.

 

كما منح الوزير شهادة تقدير لإدارة الموارد البشرية بالشركة  تقديراً لما بذلته من جهود متميزة في بيئة الموارد البشرية ، واعتمادها كواحدة من أفضل الممارسات في الحفاظ على حقوق العمال، وتسلمها، وماكس جو، رئيس شئون الأفراد بالشركة  .

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