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تحديد موعد عودة الدوري النمساوي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن رئيس الاتحاد النسماوي لكرة القدم، بدأ عودة الدوري في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل بإقامة المباريات بدون جمهور.

وقال ليو ويندتنر رئيس الاتحاد النمساوي لكرة القدم في مؤتمر صحفي مشترك بفيينا :"نعم ، سنبدأ. إذا لم نبدأ الآن، سيصبح مشهد كرة القدم في النمسا غير قابل للتعرف عليه".

وجاء القرار بعد أسابيع من المفاوضات بين رابطة الدوري ووزارة الصحة بشأن تحديد الإجراءات التي يجب وضعها لتخفيف مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

واتفق الطرفان على أن اللاعب الذي تأتي نتيجة فحصه إيجابية يجب أن يتوقف عن التدريبات ويتم عزله في المنزل، بينما يسمح لبقية زملائه التدرب وخوض المباريات طالما ان نتائج اختباراتهم سلبية.

وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القد (يويفا) من الدوريات أن تعطي تحديثا حول الكيفية التي تنوي بها مواصلة الدوري بحلول 25 مايو أو تقديم أسباب لإلغاء الدوري. وألغت كل من فرنسا وهولندا الدوري بينما من المقرر أن تُستأنف منافسات البوندسليجا يوم السبت المقبل.

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