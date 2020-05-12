Advertisements

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 19 بطولة نيللي كريم.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
مسلسل بـ 100 وش الحلقة 19 بطولة نيللي كريم.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش الحلقة 19، للنجمة نيللي كريم والنجم أسر ياسين، اليوم الثلاثاء الموافق 12 من مايو لعام 2020، والثامن عشر من رمضان لعام 1441.

مسلسل بـ100 وش الحلقة 19
ويقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيللي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.

مسلسل بـ100 وش.. أحداث الحلقات السابقة
تتحالف نيللي كريم مع أسر ياسين ويخططان لعملية نصب جديدة وهي سرقة راجل مريض يمكث في قصر كبير بمفرده، كما أنه يعاني من ظروف صحية حرجة.

مسلسل بـ100 وش الحلقة 19
ويخوض آسر ياسين بمشاركة الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني من خلال مسلسلهما الجديد بـ100 وش وينتظر الجمهور مواعيد الحلقة 19 حيث ستشهد تفاصيل وأحداث مثيرة للغاية.

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 19.. مواعيد العرض

قناة "الحياة"
عرض أول الساعة 7:45 مساءً

قناة "الحياة دراما"
- عرض أول الساعة 9:00 مساءً
- إعادة أولى الساعة 4:00 صباحًا
- إعادة ثانية الساعة 9:15 صباحًا
- إعادة ثالثة الساعة 5:00 عصرًا

قناة "دبي"
عرض أول الساعة 8 مساءً

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 19 بطولة نيللي كريم.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر ناهز الـ 70 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور: 80 مليون مقابل بيع نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 5 ساعات

الدبابة الإفريقية يرد على مفاوضات الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 4 ساعات

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد قيمة شراء عقد رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يومين

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة توقيع نجمه للأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:38 م

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

03:14 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

11:45 ص

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟