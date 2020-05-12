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مسلسل "سلطانة المعز" الحلقة 19 لـ غادة عبد الرازق.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:06 م
سلطانة المعز
سلطانة المعز
مسلسل سلطانة المعز الحلقة 19 لـ غادة عبد الرازق.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يتم عرض مسلسل سلطانة المعز الحلقة 19، عبر العديد من القنوات، وهذا بعدما ازداد البحث عليها في الأونة الاخيرة من جانب الجماهير، لكي يشاهدون الحلقة 19 من سلطانة المعز فور عرضها مباشرة على القنوات التالية:

سلطانة المعز الحلقة 19.. مواعيد العرض
عبر قناة النهار يتم إذاعة مسلسل سلطانة المعز الساعة 6:30 مساءً، ويتم الإعادة في تمام الساعة 10:30 مساءً، وإعادة ثانية في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وإعاداة ثالثة 10:00 صباحًا، وإعادة رابعة 3:00 عصرًا
قناة النهار دراما

وعبر قناة النهار دراما يتم عرض مسلسل سلطانة المعز في تمام الساعة 7:30 مساءً، وإعادة ثانية 11:30 مساءً، وإعادة ثالثة 4:30 فجرًا، وإعادة رابعة 8:30 صباحًا، وإعادة خامسة 12:00 ظهرًا

و‎"‎سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎

مسلسل "سلطانة المعز" الحلقة 19 لـ غادة عبد الرازق.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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