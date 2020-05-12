Advertisements

مسلسل سكر زيادة الحلقة 19.. مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:07 م
سكر زيادة
سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة الحلقة 19.. مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة

يبحث الكثير من متابعي مسلسل سكر زيادة عن الحلقة 19، بعد أن أثارت الحلقة السابقة من المسلسل تشويق المتابعين، وكان قد حقق المسلسل نجاح ونسب مشاهدات عالية من بداية عرضه، وحتي الآن، وتدور أحداثه حول مجموعة من النساء تضطر للبقاء داخل فيلا، وتحاول كل منهم الحصول عليها.

ومسلسل سكر زيادة الحلقة 19 من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، ومن بطولة كل من نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، ويشارك معهم كوكبة من النجوم، وهو من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال

مسلسل سكر زيادة الحلقة 19.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

يتم عرض مسلسل سكر زيادة على قناة MBC – مصر يوميًا في شهر رمضان المبارك في الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالي.

تردد قناة MBC Masr 2

- التردد: 11823
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 56

تردد قناة ام بي سي مصر على النايل سات

- التردد:12015
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 65

مسلسل سكر زيادة الحلقة 19.. مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ يوم

مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد قيمة شراء عقد رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر ناهز الـ 70 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 3 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور: 80 مليون مقابل بيع نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 7 ساعات

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

بيراميدز يكشف حقيقة توقيع نجمه للأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الدبابة الإفريقية يرد على مفاوضات الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:38 م

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

03:14 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

11:45 ص

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟