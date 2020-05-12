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مسلسل حب عمري الحلقة 19 لـ هيثم شاكر.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
مسلسل حب عمري الحلقة 19 لـ هيثم شاكر.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يتابع الكثير من الأشخاص مسلسل حب عمري الحلقة 19، الذي حقق نجاح ونسب مشاهدات عالية في السباق الرمضاني 2020، من بداية عرض حلقته الأولي، والذي يدور أحداثه في إطار من الرومانسية والتشويق حول فتاة وشاب بينهما قصة حب ولكن تواجههم كثير من المشكلات والتعثرات وتتمرد الفتاة على ذلك الحب لتصطدم بالواقع وتتصاعد الأحداث

ومسلسل "حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.

مسلسل حب عمري الحلقة 19.. مواعيد العرض

يعرض مسلسل "حب عمري" على قناة "روتانا" في تمام الساعة 5 مسًاء.
ويعرض على قناة "بانوراما دراما" الساعة 7 مسًاء.
ويعرض على قناة "نايل لايف" الساعة 10 مسًاء.

تردد قناة روتانا دراما الناقلة لمسلسل حب عمري الحلقة 19
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11296
معدل الترميز: 27500
التوجه: 34.

تردد قناة بانوراما دراما الناقلة لمسلسل حب عمري الحلقة 19
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12341
معدل الترميز: 27500
التوجه: FEC 56.

مسلسل حب عمري الحلقة 19 لـ هيثم شاكر.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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