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نقل تجربة وزارة قطاع الأعمال في التحول الرقمي للقطاع الخاص

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والغرفة التجارية بالقاهرة (شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا)، لنقل تجربة الوزارة في مجال التحول الرقمي وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة.

وأكد الوزير أن البروتوكول يأتي في ضوء تجربة التحول الرقمي الرائدة التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات القابضة والتابعة لها، وما لديها من خبرة فى التعامل مع الشركات العالمية المتخصصة فى برامج تخطيط موارد المؤسسات واختيار أفضلهم من حيث المواصفات الفنية المناسبة لمختلف القطاعات، كما لها القدرة التفاوضية للحصول على أقل الأسعار التي تناسب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح المهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة قامت بالتفاوض مع الشركات العالمية واختيار أفضلهم في مبادرة مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتوفير برامج تخطيط وإدارة الموارد " ERP" للشركات الناشئة والصغيرة باشتراك شهري رمزي يبدأ من 999 جنيه مصري شامل الضرائب.

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