مسلسل ونسني الحلقة 22.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة





يعرض مسلسل " ونسني" الحلقة 22، على قناة MBC مصر، وهو من بطولة كلًا من أحمد سلطان، وبسنت شوقي، وحازم إيهاب، ومحمود الليثي، وسارة درزاوي، وعبير منير، وهنا غنيم، وأسامة عبد الله ومن إنتاج حسن عسيري وإخراج رامي رزق الله ووسيناريو وحوار تامر فرج.





مسلسل ونسني الحلقة 22.. القنوات الناقلة





يعرض مسلسل "ونسني" كل يوم خلال شهر رمضان المبارك، على قناة mbc مصر في الساعة الثانية عشرة مساء.





تردد قناة mbc مصر على القمر نايل لمشاهدة مسلسل ونسني الحلقة 22





- التردد12015

- الاستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معدل تصحيح الخطأ 56





تفاصيل الحلقات السابقة من مسلسل ونسني





وصلت فرح غلى مكان التصوير والتقت بالعميل (إيهاب فهمي)، الذي يغريها بمنحها فرصة لمقابلة المنتج، مقابل علاقة عابرة، ثم يطلب منها مساعدته في عمل بروڤة على مشهد صعب، وبنهاية المشهد، تكون فرح قد تورطت في مشكلة لم تحسب حسابها، وتطورت الأحداث والتفاصيل.



