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البورصات الخليجية ترتفع بنهاية التعاملات بقيادة سعودية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:37 م
البورصة السعودية
البورصة السعودية
ارتفعت البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة السوق السعودي الذى انتعش مع ترحيب مستثمرين بتعهد المملكة بتعميق تخفيضات إنتاج الخام بينما تفوقت البورصة المصرية في الأداء على سائر المنطقة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على مساعدات عاجلة للقاهرة.

ويوم الاثنين، قالت السعودية إنها ستعمق تخفيضات الإنتاج في يونيو حزيران بما يزيد عن حصتها بموجب اتفاق أوبك+ للمساعدة في تبديد تخمة عالمية، مما قاد لزيادة في أسعار الخام.

وتقدم خام برنت 90 سنتا ما يوازي 3.04 بالمئة إلى 30.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1150 بتوقيت جرينتش.

واغلق مؤشر البورصة السعودية الرئيسي مرتفعا 1.2 بالمئة وكسب سهم شركة صناعة الكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 4.1 بالمئة. وقالت أرامكو في وقت سابق اليوم إن استحواذها المزمع على حصة أغلبية في سابك يمضي قدما نحو الاكتمال في الربع الثاني.

وزاد سهم شركة أرامكو السعودية 1.3 بالمئة إلى 31.30 ريال رغم إعلانها انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 25 بالمئة، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين. لكن التوزيعات النقدية الفصلية تتفق مع خطة مدفوعات بقيمة 75 مليار دولار للمساهمين للعام الجاري.

وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار) بعد الزكاة والضريبة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 من 83.29 مليار ريال قبل عام.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة بفضل قفزة لبنك المشرق 4.5 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.3 بالمئة. وارتفع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 3.9 بالمئة.

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