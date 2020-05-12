Advertisements

ميناء دمياط يستقبل 19 ألف طن من الحديد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:57 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن بضائع عامة وغادرته سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 20 سفينة.

وذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم الثلاثاء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4360 طن يوريا و1048 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19207 أطنان حديد بلت و8000 طن سكر و2242 طن خشب زان و13000 طن ذرة.

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 718 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال وفراولة وليمون) وخضروات (بطاطس ونعناع وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وسمسم) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة وبريطانيا وتركيا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة والترانزيت 1272 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143170 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104488 طنا وغادرت 3403 شاحنات منها 926 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 51145 طنا من البضائع العامة.

أخبار تهمك

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور: 80 مليون مقابل بيع نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة توقيع نجمه للأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد قيمة شراء عقد رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر ناهز الـ 70 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يومين

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 7 ساعات

الدبابة الإفريقية يرد على مفاوضات الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ يوم

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:38 م

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

03:14 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

11:45 ص

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟