معا من أجل الأرجنتين.. ميسي ينضم لحملة جديدة لمحاربة كورونا

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، بالتبرع بمبلغ مالي جديد لدعم مستشفيات الأرجنتين، من أجل محاربة جائحة كورونا.

وقررت مؤسسة ليونيل ميسي الخيرية التبرع بمبلغ نصف مليون يورو لمستشفيات مدينة روزاريو مسقط رأسه، ومدن أرجنتينية أخرى بعد تبرعها في بداية الأزمة بنحو مليون يورو.

وانضم ميسي من خلال مؤسسته الخاصة، لحملة بعنوان "معا من أجل صحة الأرجنتين"، من أجل المساعدة في شراء المستلزمات الطبية والمواد المساعدة في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "حتى الآن، تم توزيع الأموال عبر 6 مستشفيات أرجنتينية في سانتا في، روزاريو، كانويلاس، سان مارتين، وبوينس آيرس".

ودفع ميسي حوالي مليون يورو لمستشفيات برشلونة والأرجنتين، في وقت سابق، ليقرر التبرع بمبلغ إضافي حرصا منه على توفير المستلزمات الصحية للأطفال وكبار السن.