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"سهل سبيلى إِلى الخيرات".. دعاء اليوم التاسع عشر 19 من شهر رمضان المبارك

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
دعاء اليوم الـ 19 من شهر رمضان المبارك.. يسعى المسلمون في تلك الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك إلى التقرب من الله بالدعاء؛ لأنه شهر توبة ومغفرة وعتق من النار، وتكون أبواب السماء مفتوحة، ومن المستحب إكثار الدعاء فيه لاسيما وقت الصيام، لعل الله يستجيب فيه دعاء الداعين، وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم".

دعاء اليوم 19 من شهر رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم:
"اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى بِبَرَكَاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبِيلِى إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَلا تَحْرِمْنِى قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِيًا إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ".

فضل دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 1441

"مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَدَعَوْا لَهُ".

فضل الدعاء في شهر رمضان الكريم

في شهر رمضان المبارك تفتح أبواب السماء، وتكثر الخيرات والرحمات من الله عز وجل، ويستيجب الله دعاء الداعين من عباده، لما في هذا الشهر الطيب المبارك من فضل عظيم، حيث أوله رحمة وفي أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لذلك من المستحب كثرة الدعاء واللجوء إلى الله ليغفر لنا ذنوبنا ويقينا عذاب النار.

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