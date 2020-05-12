بعد قليل.. حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

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يستضيف الفنان رامز جلال الفنانة بسمة في الحلقة ال19 من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام هول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس"، وجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى ويتفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من داخل الصندوق المغلف بثلاث صور ليبدأ في تعذيبه.

